РИАМО - 9 янв. Счастливчиком, который выиграл в новогоднем тираже «Русского лото» миллиард рублей, оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигрышный билет женщина получила в подарок на день рождения, говорится в сообщении пресс-службы «Столото».

Самая богатая победительница государственных лотерей приехала на оформление выигрыша в четверг вместе с супругом и дочерью. Оказалось, что Надежда покупает лотерейные билеты несколько раз в год, в основном по праздникам.

«Это уже традиция - покупать билеты для себя и близких. Для нас это развлечение, а не способ заработать деньги», — рассказала женщина.

На новогодний тираж у будущей победительницы было около 10 билетов. Но тот самый билет, купленный в торговом центре в Одинцове, Надежде подарила на день рождения дочь.

«У меня день рождения 31 декабря. Сын с дочерью спрашивали, что мне подарить. Я попросила билет «Русского лото», так как все остальное у меня есть», — добавила победительница.

Бартош призналась, что обычно смотрит счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. О выигрыше семья узнала только 3 января, проверив результаты на сайте «Столото». При этом сначала в свою удачу они не поверили. Осознание победы пришло только в лотерейном центре «Столото», когда семья оформила выигрыш.

Семья Бартош рассказала, что пока их жизнь никак не изменится, они продолжат развивать свой бизнес. Победительница обязательно купит себе украшение, которое будет напоминать о миллиарде и станет достойным подарком на день рождения. При этом счастливчики продолжат участвовать в государственных лотереях.

В первый день 2020 года в «Русском лото» появились лотерейный миллиардер и 99 миллионеров. Десять из них уже приехали на оформление выигрыша.