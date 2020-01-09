РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Выставку рисунков «Новый год к нам идет» открыли в Доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский Подольска, она продлится до 15 января, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Активное участие в экспозиции приняли дети, занимающиеся в кружках декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Палитра» и «Радуга» ДК и Львовской детской школы искусств. Ребята представили любителям живописи свои работы на новогоднюю тему, выполненные разными художественными материалами в разных техниках», – говорится в сообщении.

Выставка продлится до 15 января 2020 года по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом №5. Вход свободный.