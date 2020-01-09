РИАМО - 9 янв. Подмосковные наукограды получат более 338 миллионов рублей в 2020 году на развитие научной и социальной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Объем финансирования программы по развитию наукоградов Московской области из федерального бюджета составит более 182 миллионов рублей, еще более 155 миллионов рублей выделит областное правительство. Общий объем бюджетного финансирования развития наукоградов региона в 2020 году превысит 338 миллионов рублей», – сказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Средства направят на поддержку научно-технического потенциала наукоградов – проведение научных мероприятий, развитие научно-образовательных центров, ремонт и оснащение образовательных учреждений, исследовательских лабораторий, а также на благоустройство городов.

Хромов отметил, что для правительства региона одной из приоритетных задач является сохранение и приумножение научно-технического потенциала.

«Мы ежегодно выделяем субсидию на социально-экономическое развитие наукоградов, мы поддерживаем молодых ученых: реализуется программа «Социальная ипотека», ежегодно выделяются премии губернатора за научно-технические достижения и гранты правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций, а с 2020 года будем поддерживать коммерческое продвижение разработок», – добавил зампред правительства Подмосковья.

В Московской области на сегодняшний день расположены восемь из 13 российских наукоградов: Дубна, Пущино, Черноголовка, Королев, Реутов, Жуковский, Протвино и Фрязино.