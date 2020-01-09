РИАМО (МЫТИЩИ) – 9 янв. Около 40 детей появилось на свет в перинатальном центре городской клинической больницы Мытищ за новогодние праздники, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«20 мальчиков и 18 девочек родились в МГКБ с начала этого года. Первым малышом этого года стал Павел Дмитраков. Он появился на свет 1 января днем, вес – 3700 граммов, рост – 55 сантиметров», – говорится в сообщении.

Заведующая отделением новорожденных Вера Крикунова отметила, что все дети родились здоровыми и крепкими. Все малыши находились с мамами на совместном пребывании, на грудном вскармливании.

В новогодние праздники поддерживали в отделениях добрую и праздничную атмосферу. Мамам и детям при выписке дарили небольшие подарки.

Познакомиться с работой и условиями пребывания в ПЦ МГКБ может каждый желающий. В этом году сохранится традиция проводить по субботам дни открытых дверей. Задать вопросы, в том числе и по партнерским родам, можно будет уже 11 января в 10:00 по адресу: улица Коминтерна владение 24, перинатальный центр, 5 этаж.