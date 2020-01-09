РИАМО - 9 янв. За декабрь на горячую линию управления Роспотребнадзора по Московской области поступило 1441 обращение, большая их часть касалась вопросов защиты прав потребителей, сообщается на сайте управления.

Более 400 вопросов касалось санитарно-эпидемиологического надзора. Так, 72 обращения были по теме нарушений санитарно-гигиенических норм в местах проживания (плесень, шум и так далее), 55 вопросов касались нарушений по вывозу и хранению твердых бытовых отходов, 52 – безопасности пищевых продуктов.

По поводу защиты прав потребителей поступило 794 вопроса. 181 из них касался продажи некачественных бытовых товаров – телефонов, холодильников, стиральных машин, пылесосов и автомобилей. 157 обращений поступило по поводу нарушений правил торговли при дистанционной продаже, 115 вопросов касались оказания услуг ЖКХ.

На горячую линию также поступило 77 обращений по правовым вопросам и 10 обращений по вопросам лицензирования и сертификации. Кроме того, поступило 10 вопросов о работе с обращениями граждан, еще 136 обращений либо относились к деятельности центрального аппарата, либо не входили в компетенцию органов Роспотребнадзора.