РИАМО - 9 янв. Энергетический комплекс Подмосковья в новогодние праздники работал в штатном режиме без серьезных нарушений, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В праздничные дни энергетический комплекс, включая тепло-, газо- и электроснабжение потребителей Московской области, в целом работал в штатном режиме. Крупных нарушений энергоснабжения допущено не было, незначительные локальные отключения устранялись оперативно», – сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

Он подчеркнул, что меры по взаимодействию с муниципалитетами, системными операторами, службами МЧС и компаниями ТЭК позволили обеспечить максимально надежное и бесперебойное газоснабжение, энергоснабжение и теплоснабжение населения, а также праздничных мероприятий.

С 1 по 8 января зарегистрировали несколько десятков отключений: в основном технологические нарушения происходили из-за утечек на водопроводных сетях горячего водоснабжения. Отопление и электроснабжение происходило практически бесперебойно.

Для ликвидации возможных ЧС в готовности крупнейших энергокомпаний Подмосковья АО «Мособлэнерго» и ПАО «МОЭСК» находились минимум 745 бригад в составе более 4,5 тысяч человек.