РИАМО - 9 янв. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья проверили 300 объектов в регионе и добились устранения более 100 нарушений проведения зимней уборки и графика вывоза мусора за один день, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Во время новогодних праздников сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья работали в обычном режиме. При проверках особое внимание уделялось проблемным точкам, которые выявляются при помощи тепловой карты системы Центра управления регионом (ЦУР), куда в круглосуточном режиме поступают сигналы от жителей.

«По данным тепловой карты Центра управления регионом (ЦУР) за последние сутки было зафиксировано наибольшее количество сообщений от жителей Ступина, Красногорска, Химок, Мытищ, Дмитрова, Лобни, Коломны и Раменского», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что экипажи инспекторов регионального Госадмтехнадзора оперативно проверили территории в вышеуказанных городах и округах и зафиксировали свыше 100 различных нарушений проведения зимней уборки и графика вывоза мусора.

По словам Баженова, в течение одного дня инспекторами было проверено свыше 300 различных объектов и территорий. По всем выявленным нарушениям приняты меры.