РИАМО – 9 янв. Зачастую с приходом снегопада людям кажется, что стало значительно теплее, чем без снега, этот феномен связан с типом погоды, сообщает aif.ru.

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что обычно со снегопадом действительно приходит потепление. При этом, если погода антициклональная, снег не выпадает вовсе, из-за чего образуется очень мало осадков. Это становится причиной сильного выхолаживания подстилающей поверхности — компонентов земной поверхности, обеспечивающих тепло- и влагообмен с атмосферой.

«Тепло от подстилающей поверхности передается в более высокие слои атмосферы, а нижние слои, наоборот, охлаждаются. <…> Летом тепло исходит именно от солнечной энергии, а зимой — наоборот. Вымораживание подстилающей поверхности при отсутствии облаков — это антициклональная погода, что и приводит к низкой температуре. А когда циклоническая деятельность — облака, снег, — то теплеет», — сказал Вильфанд.

По его словам, физиологические ощущения человека часто зависят не только от температуры воздуха или осадков. Так, существует определение эффективной температуры. Это один из биометеорологических индексов, который отражает эффект воздействия на человека температуры и влажности воздуха.

«Физиологические ощущения человека зависят не только от температуры воздуха, но и от влажности и ветра. Поэтому иногда при температуре, например, 0 или минус 1 градус при повышенной влажности и сильном ветре у нас возникает ощущение, будто на улице минус 13 градусов», — подчеркнул синоптик.