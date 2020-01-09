РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 янв. Около 100 рабочих дорожной и коммунальной службы и порядка 30 единиц спецтехники были задействованы в ликвидации снегопада в подмосковной Балашихе, дороги обработали противогололедной смесью, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Сразу после начала выпадения осадков дорожные службы Балашихи приступили к уборке снега с городских улиц. Всего в работе было задействовано около 30 единиц спецтехники – тракторы и комбинированные дорожные машины, а также около 100 рабочих. Последствия снегопада полностью устранены, городские дороги расчищены», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что все городские дороги обработали противогололедной смесью.

Также с началом снегопада к зимней уборке во дворах приступили сотрудники управляющих компаний.

В ночь на четверг в Московском регионе прошел снегопад, снежный покров вырос на 2,5-3 сантиметра.