РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 янв. В Соболихинской сельской библиотеке подмосковной Балашихи прошли святочные литературные посиделки «Славим Рождество Христово!», читатели узнали о народных традициях празднования Святок, сообщается на сайте МБУК «Центральная библиотечная система Балашихи».

«Читатели с большим вниманием познакомились с евангельской историей Рождества Христова, прочитали замечательные рождественские стихотворения, святочные рассказы и сказки, узнали много нового о веселых народных традициях празднования Святок: от Рождества до Крещения Господня», - говорится в сообщении.

Юные читатели показали прекрасные знания в литературной викторине «Зимняя сказка», дружно отгадывали загадки, ознакомились с тематическими книжно-иллюстративными выставками, галереей ярких и выразительных детских рисунков.

Увлекательное и познавательное рождественское литературное путешествие оставило светлое, доброе, праздничное настроение и много новых впечатлений у всех участников встречи.