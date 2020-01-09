РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. Коммунальщики Подольска очистили от снега и обработали противогололедными средствами свыше 300 километров муниципальных дорог в ночь с 8 на 9 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В ночь с 8 на 9 января от выпавшего снега очищали дорожно-уличную сеть городского округа Подольск пять подрядных организаций: МБУ «Подольский комбинат благоустройства», ОАО «Подольское ДРСУ», ООО «А-Строй», ООО «Зеленхоз» и ООО «ЭкоНадежда». Ночью было задействовано восемь единиц комбинированных дорожных машин, шесть тракторов, девять единиц мини-тракторов, один погрузчик. Работы выполняли 20 дорожных рабочих», - говорится в сообщении.

Всего за ночь очищено от снега и обработано противогололедными средствами 317 километров дорог местного значения.

В четверг работы по уборке дорог от снега продолжились. На улицах округа Подольск работают 19 тракторов, семь единиц комбинированной дорожной техники, 21 мини-трактор, три погрузчика. На работу по уборке снега вышли 50 дорожных рабочих. В планах на день очистить от снега 110 километров дорог.

Помимо дорог, пескосоляной смесью обрабатываются спуски и подъемы, тротуары, прогулочные зоны, территории остановок общественного транспорта. Дорожные службы округа работают в круглосуточном режиме.