РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 янв. В рамках программы «Активное долголетие в Подмосковье» пожилые жители Домодедова смогут посетить занятия по физкультуре 10, 14, 15, 16 и 17 января, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Специально для тех, кто обещал начать заниматься спортом в 2020, мы публикуем расписание занятий физической культурой на ближайшее время. Это одно из направлений программы «Активное долголетие в Подмосковье», которое поможет жителям старшего поколения начать год правильно: 10 января с 13:00 до 14:30 и с 15:30 до 16:30 на улице Советская, дом 28, ФОК «Фокус», - говорится в сообщении.

Также занятия по физической культуре пройдут 14 января с 12:00 до 13:30 в спортивной школе «Олимп» (улица Зеленая, дом 43), 15 января с 13:00 до 14:30 на стадионе «Авангард» (улица Коммунистическая, дом 2), 16 января с 12:00 до 13:30 в спортшколе«Олимп».

17 января позаниматься физкультурой пенсионеры смогут с 13:00 до 14:30 на стадионе «Авангард» , а с 15:00 до 16:30 в ФОК «Фокус».

Записаться на занятия можно по телефону 8 (496) 793-28-52 или через мобильно приложение «Соцуслуги». В приложении следует перейти в раздел «Долголетие в Подмосковье», выбрать Домодедово, организацию КЦСОР «Домодедовский», интересующую активность и нажать кнопку «Продолжить».