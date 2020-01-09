РИАМО(БАЛАШИХА) - 9 янв. Инспекторы эконадзора Подмосковья проверили состояние земельного участка в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, где ранее был выявлен факт нарушения правил обращения с отходами, несанкционированную свалку ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Виновником оказалось ООО «Страта», чьи работники складировали на открытый грунт отходы производства и потребления, часть из которых сжигалась. За это директор компании был крупно оштрафован, а ситуацию на земельном участке Минэкологии взяло на особый контроль. Проверка показала, что отходы вывезены на законные места размещения, территория приведена в порядок», - говорится в сообщении.

Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов отметил, что они продолжают контролировать ситуацию в поселениях, откуда поступает больше всего жалоб на незаконное размещение и сжигание отходов, а также на выбросы продуктов сгорания в атмосферный воздух.

«В прошлом году инспекторы эконадзора пресекли организацию 62 нелегальных свалок, это почти на 40 процентов больше, чем годом ранее. После нашего вмешательства были демонтированы 16 печей, где незаконно сжигался мусор, в том числе и на территории Балашихи. В нынешнем(2020-ред.) году контрольно-надзорная деятельность будет еще более интенсивной»», - заключил Воронцов.