РИАМО – 9 янв. Правительство РФ внесло законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете в Госдуму, максимальный штраф может достигнуть 1,5 миллиона рублей, сообщает в четверг Газета.ru.

«Согласно документу, за пропаганду наркотических и других потенциально опасных веществ в интернете гражданам будет грозить штраф от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Для предпринимателей, которые ведут свою деятельность без образования юридического лица, штраф может составить 50-100 тысяч рублей, либо их деятельность могут приостановить на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф может составить 1—1,5 миллиона рублей, либо их деятельность могут приостановить на срок до 90 суток.

Иностранцам и лицам без гражданства за это правонарушение будет грозить штраф в 4-30 тысяч рублей и выдворение за пределы страны либо административный арест до 15 суток.