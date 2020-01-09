РИАМО - 9 янв. У скончавшегося студента Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе не подтвердили диагноз «грипп», окончательные причины смерти установят после проведения экспертизы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Ранее СМИ сообщили, что 29-летний студент из Африки скоропостижно скончался в столичной инфекционной больнице от неизвестного вируса гриппа, который мог вызвать двустороннюю пневмонию.

«При поступлении в больницу пациенту провели экспресс-тест на грипп, который показал отрицательный результат. Дополнительно биологический материал для исследования на грипп направили в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по городу Москве», исследование также дало отрицательный результат», – сказал собеседник агентства.

Пациенту назначили комбинированную антибактериальную терапию и противовирусную терапию, несмотря на отрицательный результат экспресс-теста на грипп. В связи с прогрессированием пневмонии мужчину в экстренном порядке перевели в отделение реанимации.

«Несмотря на проводимые мероприятия, произошла остановка сердечной деятельности, констатирована смерть пациента. Окончательный диагноз будет установлен после проведения патологоанатомического исследования, результаты которого будут переданы родственникам и контролирующим органам», – заключил сотрудник пресс-службы.