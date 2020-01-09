РИАМО - 9 янв. Контракт на проектирование детского сада на улице Фрунзе вблизи дома 11 заключили в подмосковном Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Контракт на выполнение работ по проектированию детского сада на 250 мест заключен с ООО «Профессионал». Финансирование — средства бюджета. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В трехэтажном здании будут оборудованы младшие, средние и старшие группы для детей от трех до семи лет. Группы включают игровую, спальню, раздевалку, буфет и туалет.

Кроме того, в будущем здании разместятся музыкальные и физкультурные залы, помещения для кружков, медицинский блок, кабинеты логопеда, психолога и другие.

На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивные и прогулочные площадки с теневыми навесами, разделенные по возрастным группам, а также хозяйственно-бытовые зоны. Кроме того, будут высажены деревья и кустарники.

Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».