РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. В подмосковных Люберцах сформирована команда «Торпедо - Северная ходьба», в состав команды вошли 47 человек, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В городском округе Люберцы все больше людей старшего поколения становятся участниками программы «Активное долголетие». Скандинавская ходьба — один из популярных видов досуга у люберчан.

«В составе команды 47 человек в возрасте от 58 до 85 лет. Они доказали своим примером, что после выхода на пенсию жизнь только начинается», - сказал глава Люберец.

Он добавил, что тренирует команду опытный инструктор по северной ходьбе Ирина Арсентьева.

«Все желающие присоединиться к программе могут подать заявку на участие через портал «Активное долголетие» или мобильное приложение «Соц.услуги». Также можно обратится в комплексный центр социального обслуживания»,- отметил Владимир Ружицкий.

Программа «Активное долголетие» действует в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Программа направлена на поддержку здорового образа жизни для пожилых людей.