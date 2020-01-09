РИАМО - 9 янв. При съезде с 33-го километра МКАД на улицу Старокачаловскую столкнулись четыре машины, пострадал один человек, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с впереди идущим грузовиком, после чего столкнулся еще с двумя легковыми транспортными средствами. В результате ДТП пострадал один человек», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке дороги в сторону области затруднено.