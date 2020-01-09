РИАМО - 9 янв. Более 0,7 тонны клубники собрали в новом тепличном комплексе компании «Агрокультура групп» в подмосковной Кашире, всего там планируют собирать более 1 тысяч тонн ягоды в год, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Компания «Агрокультура групп» реализует в Кашире проект по строительству тепличного комплекса по выращиванию ягод и клубники площадью 20 гектаров. Первые 0,7 тонны сахарной ягоды с 0,4 гектара – пробный процесс перед выращиванием ягоды в промышленных масштабах», – сказал Разин.

Он добавил, что, так как клубника – довольно прихотливая ягода, чтобы получить хороший по количеству и по качеству урожай, необходимо проследить все параметры для идеального выращивания ягоды в тепличных условиях.

«Если выращивание клубники в теплице организовать правильно, то она будет давать до 30-35 килограммов урожая с 1 квадратного метра. А урожай можно собирать почти каждые 2-3 месяца. Полностью проект по выращиванию ягоды в Кашире планируется реализовать в этом году. Здесь будет производиться более 1 тысячи тонн клубники в год», — добавил Разин.

Он уточнил, что всю собранную клубнику поставили в магазины региона.

После окончания строительства тепличного комплекса там создадут около 450 новых рабочих мест. Объем инвестиций составляет 6,1 миллиарда рублей.

В Московской области уже несколько лет активно развивают выращивание клубники в закрытом грунте. Компания «Агроном» из Одинцовского округа круглогодично выращивает клубнику и землянику и производит порядка 500 килограммов.

Компания «ТК Совхоз Электростальский» также будет круглогодично выращивать клубнику в Электростали. На площади 35 гектаров планируют выращивать порядка 3,5 тысячи тонн свежей клубники. Первая очередь проекта будет реализована уже через 2 года. Полностью тепличный комплекс планируют построить до 2024 года.