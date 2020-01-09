РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. Начальник управления МВД России по Подольску Артур Озеров проведет прием граждан 15 января, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, Озеров проведет прием граждан 15 января с 17:00 до 20:00. Прием будет проходить по адресу: Революционный проспект, дом №84.

На личном приеме может присутствовать член общественного совета УМВД России по городскому округу Подольск и юрисконсульт управления. Записаться или узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8(496)763-02-59.