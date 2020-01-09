РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 янв. Свыше 40 тысяч человек объединил фестиваль «Рождественская звезда» в подмосковном Красногорске, сообщается в официальной группе администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«43 тысячи жителей и гостей округа стали зрителями двухнедельного культурного марафона «Рождественская звезда», который проходил с 20 декабря по 8 января в Красногорске», – говорится в сообщении.

Фестиваль завершился масштабным праздником – для горожан организовали встречу с оленями, катание на каруселях образца 1905 года, общение с Дедом Морозом в настоящем чуме, богатырские игры, парад колядовщиков, мастер-классы, концерт с участием национальных коллективов и звезд эстрады и многое другое.

«Всего в горокруге в рамках новогодних и рождественских мероприятий прошли порядка 1200 театральных, музыкальных и танцевальных представлений», – заключается в материале.