РИАМО – 9 янв. Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, касающийся штрафов за неоплату проезда по платной дороге, внесли в Госдуму, согласно документу, штраф для водителей легковых авто составит 2,5 тысячи рублей, сообщает в четверг kp.ru.

«Водителям автобусов и грузовых автомобилей за то же нарушение установили штраф 5,5 тысяч рублей. Введение наказания нужно, чтобы начать использовать систему free-flow – безбарьерный проезд по платной дороге. Принцип системы заключается в том, что больше не будет шлагбаумов, которые выходят очень накладными», — говорится в сообщении.

Эту систему протестируют на Центральной кольцевой автодороге.

Штрафы за неоплату проезда будут приходить от Ространснадзора, фиксировать нарушение будут камеры. Оплатить штраф нужно будет в течение 60 дней.