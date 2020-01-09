РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Жители Подольска во время святок сделали пожертвования в пользу трех тяжелобольных детей, сообщается в группе «Подольское благочиние Московской епархии РПЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«В дни святок волонтерское движение «Милосердие-Подольск» радует маленьких друзей, которым очень нужна помощь. Благодаря жертвователям удалось перевести трем деткам небольшие деньги», – говорится в сообщении.

Помощь получили Маргарита Дацкевич с тяжелым заболеванием СМА (мышечная атрофия), которая сейчас живет с родителями в Польше. На этот шаг они решились в надежде быстрее получить необходимое для малышки лекарство.

Также помогли Алисе Черевиченко, у нее острый миелоидный лейкоз М-5А, проблемы со зрением и зубами, сейчас девочка в состоянии ремиссии. Семья с низким уровнем дохода, живет на съемной квартире. Постоянно нуждается в самом необходимом. Все помощники благочиния участвуют в бессрочной эколого-благотворительной акции по сбору пластиковых крышек в помощь девочке.

Часть средств перевели Ане Зейналовой с тяжелой аномалией митрального клапана сердца, которой сейчас собирают средства на дорогостоящую операцию в Германии.