РИАМО - 9 янв. Во время новогодних праздников аэропорт Внуково обслужил 460 тысяч пассажиров, на каникулах производственные и технические службы аэропорта работали в штатном режиме, сообщил РИАМО представитель пресс-службы аэрогавани.

«В период праздничных дней во Внукове было обслужено 460 тысяч пассажиров, что на 10%, или на 43 тысячи пассажиров, превышает прошлогодний показатель за аналогичный период. За весь 2019 год аэропорт обслужил более 23 миллионов человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во время праздников работа со стороны производственных и технических служб аэропорта осуществлялась в штатном режиме.