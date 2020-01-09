РИАМО - 9 янв. Земельными участками в Московской области с 2011 года обеспечены свыше 26 090 многодетных семей, что составляет более половины от поставленных на учет, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Право на бесплатный земельный участок для семей, имеющих трех и более детей, установлено Земельным кодексом РФ в 2011 году, порядок предоставления устанавливается региональным законодательством.

«Всего 42 199 подмосковных многодетных семей поставлено на учет на получение земельного участка. Право на получение земельных участков имеют семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающие на территории Московской области не менее пяти лет и не имеющие в собственности земельных участков и жилых домов», - уточняется в материале.

Чтобы получить земельный участок нужно заполнить заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг или обратиться в администрацию муниципального образования.

В Подмосковье на сегодняшний день проживает свыше 80 тысяч многодетных семей, для которых предусмотрено более 30 мер социальной поддержки за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.