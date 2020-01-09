РИАМО – 9 янв. Российская валюта на торгах на Московской бирже немного дорожает к доллару США и евро, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля – до 68,0555 рубля. Курс доллара уменьшился на 67,17 копейки – до 61,234 рубля», – говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, согласно официальному курсу, снизилась по сравнению с показателем на 1 января на 96,44 копейки, составив 64,3037 рубля.