РИАМО - 9 янв. Главный врач сети клиник для похудения «Оригитея», диетолог Марият Мухина посоветовала, что есть на завтрак, чтобы быстро преодолеть похмелье после новогодних каникул, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Правильное питание утром позволит организму быстро избавиться от интоксикации и вернуться в строй. Прежде всего необходимо устранить обезвоживание. Для этого следует выпить за завтраком два стакана воды, а затем – еще восемь в течение дня», – сказала Мухина.

Она подчеркнула, что такое количество воды поможет вывести из организма погибшие при употреблении спиртного клетки мозга.

Также россиянам посоветовали отказаться от утренней чашки кофе, так как этот напиток является мочегонным средством и мешает восполнению жидкости в организме. Его можно заменить имбирным чаем с медом, так как имбирь успокаивает желудок, а мед помогает вывести алкоголь из организма.

Идеальным завтраком при похмелье будут яйца – это легкая еда, которая дает много энергии. Также диетолог рекомендовала омлет с грибами и тост из ржаного хлеба или овсянку.

Мухина добавила, что на завтрак не следует есть мясо, так как оно является тяжелым для пищеварения, может вызвать несварение и изжогу.

Страдающим от похмелья россиянам также посоветовали пить томатный сок. Данный напиток позволяет стабилизировать уровень сахара и улучшить работу печени.