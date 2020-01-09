РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Работы по опрессовке газового оборудования начались в четверг в домах на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск Подольска, они продолжатся 10 и 13 января, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаем внимание на то, что сотрудниками филиала АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» запланированы работы в микрорайоне Климовск по опрессовке внутридомового газового имущества. Так, в четверг, 9 января, работы проводятся в доме №22А по проспекту 50 лет Октября. 10 января по той же улице – в домах №№3 и 26А, а 13 января – в доме №11», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» просит проживающих предоставить доступ в квартиры для выполнения работ.