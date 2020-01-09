РИАМО - 9 янв. Специалисты Росздравнадзора завершили проверку клиники, которая выдавала пациентам медицинские заключения без обследований и анализов, говорится в сообщении пресс-службы территориального управления Росздравнадзора по Москве и Московской области.

«ООО «Медицинский центр «Хэлп», не имея лицензии на проведение анализов и оказание услуг по нескольким профилям, заключил соглашения с иными коммерческими организациями. По сведениям, полученным от данных организаций-подрядчиков, пациенты к ним не направлялись ни на анализы, ни на осмотр специалистов», – говорится в сообщении.

Одной из организаций-подрядчиков являлось ООО «Санмедвосток», которое в рамках соглашения с ООО «Медицинский центр «Хэлп» незаконно проводило пациентам рентгенологические исследования легких в незарегистрированном рентген-фургоне, припаркованном в центре Москвы. В конце декабря данный фургон арестовали и опечатали.

Как установили специалисты ведомства, снимки направлялись в ООО «Медицинский центр «Хэлп» без расшифровки. Сотрудники центра, не имея лицензии на оказание услуг по профилю «Рентгенология», выдавали заключения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на работу или учебу – тестирование на предмет наличия заболеваний легких носило формальный характер.

В отношении ООО «Медицинский центр «Хэлп» составлены шесть протоколов об административных правонарушениях. В отношении ООО «Санмедвосток» составлен протокол об административном правонарушении. Материалы проверки будут направлены в Генеральную прокуратуру.