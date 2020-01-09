РИАМО - 9 янв. В Московской области в 2019 году льготными путевками на санаторно-курортное лечение и бесплатным проездом к месту лечения обеспечили более 30 тысяч льготников, включая федеральных льготников, в том числе детей-инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Льготные категории граждан направляются на лечение в санатории Подмосковья, Средней полосы России, Кавказских Минеральных Вод и Черноморского побережья», - говорится в сообщении.

Благодаря дополнительному финансированию из регионального бюджета путевками обеспечили всех детей-инвалидов, состоящих на учете (почти 4,6 тысячи детей-инвалидов), и их сопровождающих.