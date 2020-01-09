РИАМО – 9 янв. В Подмосковье и Москве до утра 11 января продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы действует в Московском регионе до 12 часов 11 января.

«Желтый» уровень также объявили на территории Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областей.

В Московском регионе 11 января будет облачно, пройдет снег, образуется гололедица. Температура составит минус 2 – 0 градусов.

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