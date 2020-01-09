РИАМО - 9 янв. За период новогодних праздников, с 1 по 8 января, эвакуаторами «Московского паркинга» были бесплатно перемещены 35 поврежденных в результате аварий или застрявших автомобилей, сообщается на сайте паркинга.

Среди эвакуированных машин были и четыре грузовых автомобиля. Их вызволяли специальные большегрузные эвакуаторы.

«Чаще всего помощь эвакуаторов требовалась на МКАД, Ленинградском проспекте, Ленинградском шоссе, Международном шоссе, улице Героев Панфиловцев и Шипиловской улице», - говорится в материале.

Эвакуация машин, поврежденных в ДТП, проводится совершенно бесплатно. Работники службы эвакуации «Московского паркинга» круглосуточно дежурят на улицах города, чтобы в случае необходимости прибыть на место происшествия по заявке экстренных служб.