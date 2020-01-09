РИАМО - 9 янв. В Москве в новогодние каникулы произошло более сотни дорожных аварий, в который погибли пять человек, почти 130 получили различные травмы, говорится в официальном Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«С 1 по 8 января 2020 года на территории города Москвы произошло 107 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек погибли и 129 получили ранения», – говорится в сообщении.

В числе происшествий также зафиксированы 35 наездов на пешеходов, 17 наездов на препятствия и 40 столкновений.