РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 25 января пройдет ежегодный Klimovsk Rock Fest, в котором примут участие семь рок-групп из Подольска и Москвы, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«25 Января в 17:00 в Доме культуры «Машиностроитель» пройдет VI ежегодный Klimovsk Rock Fest. В 2020 году в фестивале примут участие семь групп. В том числе Carpet Cover, LaVeu и NzмЕ/-/@ из Климовска, SHADOFSENTS, FITS Falling in the shadows и «Эмэнжэ» из Подольска, Merry-Go-Round из Москвы», – говорится в сообщении.

Организаторы обещают, что фестиваль будет жарким, насыщенным и интересным. Гостей ждут розыгрыши и призы.

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