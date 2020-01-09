РИАМО - 9 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выложил в Instagram видео с юным жителем Химок Пашей Щербаком, который активно выступает за охрану окружающей среды.

Мальчик стал участником программы «Лучше всех!» на Первом канале. Он рассказал ведущему Максиму Галкину, что не только ведет раздельный сбор отходов, но и сам сконструировал дрон для сбора мусора в труднодоступных местах. В будущем эколог-инженер из Химок собирается создать компанию «Чистая семья», которая займется сбором, сортировкой и переработкой отходов.

«Павел, просто молодец», - отметил Воробьев в подписи к видеоролику.

В комментариях к посту пользователи назвали Пашу Щербака «российской Гретой Тунберг», а его родителей поблагодарили за воспитание уникального ребенка.