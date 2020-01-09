РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Воспитанники воскресной школы Подольска поздравили жителей Климовского дома-интерната для престарелых и инвалидов с Рождеством Христовым и подарили сладкие подарки, сообщается в группе «Подольское благочиние Московской епархии РПЦ» в соцсети «ВКонтакте».

8 января воспитанники воскресной школы при храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Сынково посетили Климовский дом-интернат.

«Дети подготовили праздничный концерт, все вместе пели под гитару, а затем жителям четвертого корпуса раздали сладкие подарки», – говорится в сообщении.

Настоятель храма протоиерей Александр Харламов поздравил всех с Рождеством Христовым, пожелал мира, добра и радости в эти светлые дни.