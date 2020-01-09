РИАМО - 9 янв. Врачи столичной клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева помогли родиться малышу с четырехкратным обвитием и 10-сантиметровым тромбом в пуповине, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

В учреждение обратилась пациентка на 34-й неделе беременности. Женщину беспокоило, что плод стал меньше двигаться. После обследования врачи установили, что в пуповине всего два сосуда, хотя в норме их должно быть три.

«Врачи подняли всю медицинскую документацию и выяснили, что на предыдущих обследованиях сосудов было три, а на данный момент в одном предположительно находится большой тромб около 10 сантиметров длиной», – говорится в сообщении.

У плода также выявили патологию – отмечалось монотонное сердцебиение с уменьшением частоты сокращений до 90 ударов в минуту. Кроме того, угрозу представляла плацентарная недостаточность. Врачи решили провести экстренное кесарево сечение.

Во время операции на свет появился ребенок с четырехкратным тугим обвитием пуповины вокруг шеи, истинным узлом пуповины. Также врачи зафиксировали в одном из сосудов тромб 10-12 сантиметров длиной.

В итоге родилась здоровая девочка весом 2,5 килограмма. Несмотря на недоношенность, ребенок был в хорошем состоянии – он сам дышал, поэтому прогнозы врачей на дальнейшее развитие малышки благоприятные.