РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Выставка работ учащихся подольской школы фольклорного искусства «Моя Русь» продлится до 13 января, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском краеведческом музее по 13 января пройдет выставка «Волшебство народного творчества», посвященная 25-летию МОУ «Школа фольклорного искусства «Моя Русь», – говорится в сообщении.

На выставке представлены работы учащихся и выпускников школы, выполненные в различных техниках декоративно-прикладного искусства.

Подольский краеведческий музей расположен по адресу: Советская площадь, дом №7.