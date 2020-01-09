РИАМО - 9 янв. Для возвращения ребенка в привычный режим будних дней после длительных праздников жителям Подмосковья врачи рекомендуют соблюдать режим сна и питания в каникулы и проводить семейные ритуалы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Самый лучший способ вернуться в будни - не нарушать в праздники режима дня и питания. Но это под силу далеко не всем родителям. Желательно расстаться с привычкой отдыхать до последнего часа. Если отпуск был далеко от дома, ребенка нужно привозить домой за 2-3 дня до возвращения в детский сад или школу. Тогда ему потребуется не месяц на адаптацию, а пару недель», - сказала главный внештатный педиатр Минздрава региона Нисо Одинаева.

Она подчеркнула, что при возвращении из отпуска чуть раньше в первую очередь у ребенка восстановится привычный график сна.

По ее словам, помочь быстро вернуться в прежний режим ребенку могут семейные ритуалы: зарядка, закаливания, совместный прием пищи, чтение книг перед сном, вечерние прогулки. Можно придумать ритуалы типа «прощание с летом» или «здравствуй, школа». Для детей важны традиции-переходы, показывающие реальность и радость изменений.

«Хорошо, если во время каникул вы занимались с ребенком, готовились к новой четверти. В идеальном случае нужно работать на опережение: заранее знакомиться с материалами, которые дети будут проходить через 1-2 месяца. Если такой практики нет – не отказывайтесь в первые недели от совместных решений домашних заданий», - добавила Одинаева.

Она отметила, что в первое время после длительных каникул не нужно оставлять ребенка одного. Также стоит проговорить с ним его «детские проблемы», обиды, страхи, встречи с одноклассниками и учителями.

Хорошо поможет адаптироваться к школьному режиму спорт. Ребенок, который ходит в секцию, занимается спортом – значительно легче переносит переход от праздников к будням.

«Поэтому постарайтесь ему привить радость занятия спортом, а лучше – занимайтесь вместе, тогда и вам не придется тратить время на рабочий настрой», - уточняется в материале.