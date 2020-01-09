РИАМО - 9 янв. Эксперты Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса установили, что причиной ожирения чаще всего становится образ жизни и окружающая среда, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ученые изучили показатели 2,5 тысяч американцев, которые на протяжение 25 лет принимали участие в исследовании, направленном на установление причин развития сердечно-сосудистых болезней.

«Они пришли к выводу, что риск появления ожирения на 80% определяют факторы окружающей среды», - говорится в материале.

Эксперты мерили индекс массы тела и предполагали вероятность возникновения ожирения на генетической основе. Исследование показало, что только на 13,6% на возникновение ожирения могут повлиять факторы ДНК, исключения составили люди с редкими наследственными заболеваниями.

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