РИАМО - 9 янв. До 14 января средняя температура воздуха в Московском регионе будет выше нормы на 8-9 градусов, на Старый Новый год в столице будут лужи, сообщается на сайте «Метеоновости».

«К 9 января в Москве было 3-7 сантиметров снега, что почти в четыре раза меньше нормы. Да и морозов существенных еще не было: в январе минимальная температура в Москве не опускалась ниже минус 3 градусов. Ожидаемых зимой морозов (никольских, рождественских) не было. Остается слабая надежда на Крещение», — говорится в сообщении.

До Старого Нового года часть осадков в регионе будет выпадать в виде снега, который при положительной температуре будет превращаться в снежную кашу.

Десятого января существенных осадков не ожидается, будет облачно. В Москве температура составит минус 1 – плюс 1 градус, по области – до минус 3 градусов. Ночью 11 декабря будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, температура в столице составит минус 3-1 градус, в Подмосковье – до минус 5 градусов. Днем снег усилится, особенно на юге региона. В Москве будет минус 2 – 0 градусов, в области – минус 3 – плюс 2 градуса.

Ночью 12 декабря в столице температура составит минус 4-2 градуса, в Подмосковье – до минус 7 градусов. Днем в регион вернется оттепель.

До 14 января среднесуточная температура останется выше нормы на 8-9 градусов. На Старый Новый год в Москве образуются лужи.