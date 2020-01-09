РИАМО – 9 янв. Актер Роберт Арамайо, известный по роли молодого Неда Старка из «Игры престолов», сыграет роль Балдора в предстоящем фэнтези-сериале «Властелин колец», сообщает Газета.ru.

«Актер сменил Уилла Поултера, который отказался от работы в декабре 2019 из-за проблем с графиком. Актер был приглашен на роль Балдора», – говорится в сообщении.

В сериале также будут сниматься Джозеф Моул («Игра престолов»), Маркелла Кавена («Пикник у висячей скалы»), Максим Бродли («Молокососы», «Холлиокс»), Морфидд Кларк («Темные начала»).

Запуском сериала занимается видеосервис Amazon Prime Video. Съемки пройдут в Новой Зеландии в 2020 году, премьера, предварительно, намечена на 2021 год. Зрителям покажут события, предшествующие историям первой части трилогии Дж.Р.Р. Толкина «Властелин колец».