РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. Музыкально-развлекательная программа для семей с детьми пройдет в Петропавловском парке Люберец 11 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Петропавловский парк приглашает всех желающих 11 января на музыкально-развлекательную программу для всей семьи «Рождества волшебные моменты». Народные гулянья пройдут в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», – говорится в сообщении.

Гостей праздника ждут катания на ледянках, эстафеты, танцы, хороводы, чаепитие и розыгрыш призов.

Начало мероприятия в 12:00. Петропавловский парк находится по адресу: поселок Малаховка, улица Советская.

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