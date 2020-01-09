РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. В городском округе Люберцы продолжаются работы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, в 2020 году будет обновлено еще порядка 60 лифтов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2019 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе заменили 69 лифтов в 30 жилых зданиях. Всего планируется к замене 130 лифтов в 39 жилых домах. Полностью завершим установку оборудования в феврале 2020 года», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что по программе капремонта старые лифты меняются на новые – безопасные, антивандальные и энергосберегающие.

«Новые лифтовые кабины обладают повышенным уровнем комфорта, оснащены энергосберегающими светильниками и умными датчиками, отвечающими за безопасность», – заключил Ружицкий.

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