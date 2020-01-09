РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 9 янв. Жителей Домодедова с пропиской в Москве просят прикрепиться к Домодедовской центральной городской больнице, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Медобслуживание пациентов, застрахованных в Москве, не осуществляется с 2020 года в Подмосковье. В связи с этим мы просим жителей Домодедова с пропиской в городе Москве прикрепиться к ДЦГБ», – говорится в сообщении.

Госпитализация будет возможна в случае наличия полиса ОМС, оформленного в Московской области. Экстренная помощь оказывают всем без исключения.