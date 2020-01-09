РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 янв. Около 14 юных читателей Пехра-Покровской библиотеки в подмосковной Балашихе изготовили сувениры из подручных материалов в творческой мастерской «Волшебная мастерская», сообщается на сайте МБУК «Центральная библиотечная система» городского округа Балашиха.

8 января в Пехра-Покровской библиотеке для 14 ребят работала творческая мастерская «Волшебная мастерская». Зимние каникулы – идеальное время для активной работы мастерской по изготовлению различных сувениров. Январь богат на праздники, и здесь как никогда пригодятся поделки, выполненные своими руками, которые можно преподнести родным и друзьям по случаю очередного зимнего торжества.

«Из подручных материалов ребята создавали прекрасные поделки – деревья – и украшали их главными цветами искрящейся белой зимы. Детей очень увлек этот творческий процесс. Кто справлялся самостоятельно, а кому-то по мере необходимости оказывалась помощь», – говорится в сообщении.

Работа сопровождалась интересной беседой. Ребята вспоминали сказки и мультфильмы о зимних месяцах и приметах зимы. Юные гости соревновались в отгадывании загадок о зиме и о природе.