РИАМО - 9 янв. На ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» 11 января пройдут бесплатные тематические лекции, мастер-классы, кинопоказы, викторины, посвященные Дню заповедников и национальных парков, говорится в сообщении пресс-службы АО «Выставка достижений народного хозяйства».
Мероприятия, подготовленные совместно с Приокско-Террасным и Командорским заповедниками, а также национальным парком «Лосиный остров», пройдут в рамках Зимней образовательной программы.
Посетители узнают о происхождении лосино-погонного острова, познакомятся с историей парка, его обитателями, выяснят, что такое лосиноостровская дача и как связаны Пришвин и «Лосиный остров».
Познакомиться с Приокско-Террасным заповедником можно будет в 14:00. В лектории предложат посмотреть документальный фильм «Четыре сезона Приокского леса» и презентацию «Особо охраняемые природные территории, сохраняющие животных, занесенных в Красную книгу».
В рамках мероприятия участники примут участие в экологических викторинах и мастер-классе по раскрашиванию гипсовых фигур и получат консультации по экологическим маршрутам от сотрудников заповедника.
Познавательную программу представит самый большой морской заповедник России «Командорский» в 16:00. Гости смогут познакомиться с особенностями заповедника, расположенного на Командорских островах и прилегающей акватории в северной части Тихого океана.
Лекторы расскажут о китах, также будут проведены мастер-классы по созданию магнитов в виде обитателей заповедника, масок калана и необычных папок для бумаг.
На сайте проекта «Знание. ВДНХ» можно познакомиться с подробным расписанием мероприятий Зимней образовательной программы. Вход на все мероприятия бесплатный по предварительной регистрации.
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