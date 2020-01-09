РИАМО - 9 янв. Неизвестный проник в квартиру в центре столицы и вынес деньги и ценности на общую сумму порядка 12,5 миллионов рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

Он отметил, что кража произошла по адресу: Москва, улица Шаболовка, 23-5.

«Установлено, что с 02:30 29 декабря по 03:30 8 января неустановленные лица, подобрав ключи к замку входной двери, проникли в квартиру по указанному адресу, взломали сейф, откуда совершили кражу денежных средств в размере 67 тысяч долларов США, 40 тысяч евро, 700 тысяч рублей, ювелирных изделий на сумму 5 миллионов рублей», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил около 12,5 миллионов рублей. Следователь возбудил уголовно дело по статье «Кража».