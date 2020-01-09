РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. В Подольске полицейские разыскивают 15-летнего Артема Косогина, который в ноябре ушел из дома и до сих пор не вернулся, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Артема Косогина 2005 года рождения, проживающего на Флотском проезде в Подольске. 26 ноября 2019 года он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. На вид ему 15-16 лет. Он худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, волосы светло-русые», – говорится в сообщении.

Всех, кто знает местонахождение подростка, просят сообщить по телефонам: 8(496)763-02-63 (дежурная часть УМВД России по Подольску); 8(496)763-02-10 (дежурная часть 5 отдела полиции).