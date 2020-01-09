РИАМО - 9 янв. В начале следующей недели в Подмосковье и Москве сохранится аномально теплая погода, максимальная температура воздуха может достичь плюс 4 градусов, что выше рекордов для 13 и 14 января, установленных в 2005 году, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В ближайшее время в европейской части России сохранится аномально теплая погода. 11 января ожидаются снег и небольшой мороз, но они не задержатся надолго.

«В пятницу, 10 января, ночью местами небольшие осадки, в столице – минус 2 - 0 градусов, по области – минус 4 – плюс 1 градус. Днем преимущественно без осадков, минус 1 – плюс 1 градус в Москве, и минус 3 – плюс 2 градуса в Подмосковье», — говорится в сообщении.

В ночь на 11 января ожидается небольшой снег, который днем перейдет в умеренный. В течение суток в Москве минус 2 – 0 градусов, по области – минус 5 – 0 градусов.

Ночью 12 января будет с прояснениями и без осадков. Температура составит минус 6-4 градуса в Москве, минус 9-4 градуса – в области. Днем местами пройдет небольшой снег. В столице потеплеет до 0 – 2 градусов, в Подмосковье – до минус 3 – плюс 2 градусов. Порывы ветра местами усилятся до 12-17 метров в секунду.

В начале новой недели сохранится аномально теплая погода, временами ожидаются осадки. Ночью будет минус 4 – плюс 1 градус, днем — минус 1 – плюс 4 градуса. При этом абсолютные рекорды температуры 13 и 14 января составляют 3,7 градуса и были установлены в 2005 году.

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